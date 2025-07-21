高盛報告：避險基金狂掃工業股 單周規模寫2020年來新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-21 16:20

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據《seekingalpha》報導，高盛最新報告指出，避險基金上周搶購全球工業股，創下 5 年多來最大淨買入紀錄。此次單周淨流入創下 2020 年 7 月以來的新高，同時也是自 2016 年有記錄以來第二高的水準。

避險基金狂掃工業股 單周規模寫2020年來新高(圖:shutterstock)

這波資金湧入主要由兩大力量驅動：多頭部位的主動增加以及空頭倉位的回補。

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從區域分佈來看，除亞洲已開發市場外，全球其他地區的工業股均呈現淨買入態勢。其中，北美市場的買盤最為活躍，既有多頭增持，也有空頭回補的雙重作用。而在歐洲市場，空頭回補則是主導力量。

高盛指出，估值優勢、企業獲利改善以及政策寬鬆等多重因素，共同提振了市場情緒。

目前，高盛 Prime 平台追蹤的工業股配置比例，較 MSCI 全球指數高出 5.8 個百分點，並已連續 5 年維持在極高的水準，達到過去五年中的 99% 百分位。全球工業股的多空比率也達到 2.25，這是自 2022 年 8 月以來的新高。

此外，歐洲企業的盈利預期顯著改善，預計 2025 年將實現 7.9% 的增長。儘管北美市場面臨關稅和地緣政治等不確定性，但標普 500 指數在 AI 熱潮的推動下，科技巨頭股價大漲，帶動整體市場創下新高。

面對此趨勢，高盛建議投資者應關注工業及能源類股的 ETF，例如 iShares Global Industrials ETF (EXI-US)。該公司建議在 2025 年應致力於追求「Alpha」表現，即超越市場平均水準的投資回報。