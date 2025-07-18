鉅亨網編輯林羿君 2025-07-18 10:09

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蘋果AI團隊震盪 Meta再挖走兩名關鍵人才。(圖:shutterstock)

消息人士透露，Meta 已聘請 Mark Lee 和 Tom Gunter 加入其超級智慧團隊。Lee 已在最近幾天離開蘋果並加入 Meta，而 Gunter 則預計將於近期內到職。

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這些動作炒熱了矽谷 AI 人才爭奪戰，擁有 Facebook 和 Instagram 的 Meta 對於招募人才尤其積極。執行長祖克柏已將人工智慧列為公司首要任務，並大舉投入人力與資料中心支出，以追趕 OpenAI 和 谷歌等競爭對手。

據悉，Gunter 上個月已離開蘋果，Lee 和 Gunter 都曾與蘋果的大型語言模型團隊主管龐若明密切合作。Meta 本月以總額超過 2 億美元的多年期薪酬方案，成功網羅了龐若明。

這些人事異動反映出蘋果 Foundation Models（AFM）團隊持續的不穩定。該團隊負責開發支撐生成式 AI 的技術。蘋果的高層 AI 執行主管正在考慮使用外部模型來支援 Siri 語音助理及其他 Apple Intelligence 功能，這使得團隊的未來充滿不確定性。

蘋果的構想是，從明年起可能改為依賴 OpenAI 的 ChatGPT 或 Anthropic PBC 的 Claude 作為 Apple Intelligence 的基礎模型。

為了將長期承諾的 Siri 功能（包括利用個人資料滿足查詢的功能）推向市場，蘋果正在同時開發基於自有型號和第三方技術的版本。在新的語音助理明年春季發布之前，該公司必須決定使用哪種底層軟體。