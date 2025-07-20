OpenAI估值泡沫？ 摩根大通警告「護城河正在收縮」
鉅亨網編譯莊閔棻
在全球對人工智慧（AI）熱情不減的浪潮中，OpenAI 無疑是最受矚目的科技企業之一。然而，摩根大通（JPMorgan）最新發布的分析報告，對 OpenAI 當前的高估值與未來的永續競爭力提出嚴正警告。
根據摩根大通的報告，OpenAI 在 2025 年上半年實現了年化營收（ARR）100 億美元，年增率高達 82%，這一成績在 AI 尚處於早期商業化階段的背景下尤為亮眼。但儘管營收迅速攀升，OpenAI 距離實現盈利仍有一段不小的距離。
摩根大通進一步指出，OpenAI 目前估值達到 3,000 億美元，依 2025 年預估營收計算，其市銷率高達 27 倍，遠高於科技產業平均的 9 倍。
該數據相較於包括微軟 (MSFT-US) 、Google(GOOGL-US) 、Meta(META-US) 在內的「美股 7 巨頭」中，明顯偏高，反映出市場對其成長性的高度預期，也隱含潛在泡沫風險。
OpenAI 面臨模型競爭壓力、GPT-4 性能滑落
摩根大通表示，雖然 ChatGPT 擁有約 8 億用戶，OpenAI 幾乎壟斷消費級 AI 市場，但其技術領先地位正受到挑戰，「護城河正在縮小」。
在 LMSYS Arena 最新模型排行榜中，GPT-4 已滑落至第 95 名，落後於 Anthropic 的 Claude 3.5、Google DeepMind 的 Gemini 1.5 Pro 與 Meta 的 LLaMA 3 70B 等競品，顯示其競爭優勢正在快速削弱。
同時，隨著 AI 模型快速「商品化」，市場上的開源大型語言模型（如 Mistral 與 LLaMA 系列）在品質上與閉源模型日益接近，邊際差異縮小。
OpenAI 企業端布局仍待突破
摩根大通報告也指出，OpenAI 在企業市場的滲透率仍有限。企業客戶對資料隱私、安全性與定制化服務的需求遠高於個人用戶，而 OpenAI 目前提供的解決方案仍不足以滿足這些需求。
此外，OpenAI 與微軟的複雜合作架構也為企業採用增添不確定性。
不只如此，隨著 AI 競爭加劇，OpenAI 也面臨人才流失壓力。包括 Ilya Sutskever 與 Jan Leike 等核心研究人員的離職，引發外界對其技術與倫理發展方向的質疑。
同時，模型訓練所需的高昂基礎設施成本，尤其是對高性能 GPU 的依賴，使 OpenAI 面臨不容忽視的財務和供應鏈壓力。
OpenAI 轉型策略：AI 代理與多元變現為未來關鍵
OpenAI 面對估價壓力與護城河削弱的雙重挑戰，摩根大通指出，其未來的成長關鍵在於兩大戰略：
- 一是 AI 代理（AI Agent）應用的落地；
- 二是 API 以外的變現方式。
目前，OpenAI 已開始推出基於 ChatGPT 的可客製化 AI 代理，並與多家企業測試嵌入式解決方案。這一方向若能突破，將在企業端開啟新的成長曲線。
同時，OpenAI 也正在拓展 API 以外的變現方式，包括 ChatGPT 訂閱服務、與蘋果 (AAPL-US) 、微軟等公司展開深度整合，以及未來可能推出 AI 原生辦公軟體。這些嘗試能否建立新的用戶黏性與利潤來源，將直接決定 OpenAI 的長期估值合理性。
整體而言，儘管 OpenAI 在技術與用戶規模方面仍居領先地位，但高估值、盈利模式不明確與市場競爭日益白熱化，都構成了其未來的重大挑戰。
在 AI 產業從「拼技術」邁向「拼商業模式」的深水區，OpenAI 能否打造真正不可取代的生態系統，將是其能否維持領導地位的關鍵。
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