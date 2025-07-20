鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-20 16:30

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在全球對人工智慧（AI）熱情不減的浪潮中，OpenAI 無疑是最受矚目的科技企業之一。然而，摩根大通（JPMorgan）最新發布的分析報告，對 OpenAI 當前的高估值與未來的永續競爭力提出嚴正警告。

OpenAI估值泡沫？ 摩根大通警告「護城河正在收縮」。(圖：Shutterstock)

根據摩根大通的報告，OpenAI 在 2025 年上半年實現了年化營收（ARR）100 億美元，年增率高達 82%，這一成績在 AI 尚處於早期商業化階段的背景下尤為亮眼。但儘管營收迅速攀升，OpenAI 距離實現盈利仍有一段不小的距離。

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摩根大通進一步指出，OpenAI 目前估值達到 3,000 億美元，依 2025 年預估營收計算，其市銷率高達 27 倍，遠高於科技產業平均的 9 倍。

OpenAI 面臨模型競爭壓力、GPT-4 性能滑落

摩根大通表示，雖然 ChatGPT 擁有約 8 億用戶，OpenAI 幾乎壟斷消費級 AI 市場，但其技術領先地位正受到挑戰，「護城河正在縮小」。

在 LMSYS Arena 最新模型排行榜中，GPT-4 已滑落至第 95 名，落後於 Anthropic 的 Claude 3.5、Google DeepMind 的 Gemini 1.5 Pro 與 Meta 的 LLaMA 3 70B 等競品，顯示其競爭優勢正在快速削弱。

同時，隨著 AI 模型快速「商品化」，市場上的開源大型語言模型（如 Mistral 與 LLaMA 系列）在品質上與閉源模型日益接近，邊際差異縮小。

OpenAI 企業端布局仍待突破

摩根大通報告也指出，OpenAI 在企業市場的滲透率仍有限。企業客戶對資料隱私、安全性與定制化服務的需求遠高於個人用戶，而 OpenAI 目前提供的解決方案仍不足以滿足這些需求。

此外，OpenAI 與微軟的複雜合作架構也為企業採用增添不確定性。

不只如此，隨著 AI 競爭加劇，OpenAI 也面臨人才流失壓力。包括 Ilya Sutskever 與 Jan Leike 等核心研究人員的離職，引發外界對其技術與倫理發展方向的質疑。

同時，模型訓練所需的高昂基礎設施成本，尤其是對高性能 GPU 的依賴，使 OpenAI 面臨不容忽視的財務和供應鏈壓力。

OpenAI 轉型策略：AI 代理與多元變現為未來關鍵

OpenAI 面對估價壓力與護城河削弱的雙重挑戰，摩根大通指出，其未來的成長關鍵在於兩大戰略：

一是 AI 代理（AI Agent）應用的落地；

二是 API 以外的變現方式。

目前，OpenAI 已開始推出基於 ChatGPT 的可客製化 AI 代理，並與多家企業測試嵌入式解決方案。這一方向若能突破，將在企業端開啟新的成長曲線。

同時，OpenAI 也正在拓展 API 以外的變現方式，包括 ChatGPT 訂閱服務、與蘋果 (AAPL-US) 、微軟等公司展開深度整合，以及未來可能推出 AI 原生辦公軟體。這些嘗試能否建立新的用戶黏性與利潤來源，將直接決定 OpenAI 的長期估值合理性。

整體而言，儘管 OpenAI 在技術與用戶規模方面仍居領先地位，但高估值、盈利模式不明確與市場競爭日益白熱化，都構成了其未來的重大挑戰。