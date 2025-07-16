鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-16 14:23

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儘管美國總統川普近日表態願意對烏克蘭提供軍事援助，但實際執行細節仍存在變數。近日，川普提出新援助模式：由歐洲盟國捐出現有武器系統，如烏克蘭急需的愛國者飛彈（Patriot），美國則向這些盟友出售先進替代品。

川普軍事援助烏克蘭仍存變數？專家：魔鬼藏在細節裡。(圖：Shutterstock)

據《路透》報導，川普與北約秘書長魯特（Mark Rutte）近期就此構想達成共識。烏克蘭與部分歐洲國家對此表示支持，認為這是川普對俄羅斯態度轉變的象徵。

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然而，消息人士指出，川普目前提出的僅是一個援助框架，尚非具體可執行的計劃。幾位歐美官員就透露，最終的軍事援助將取決於後續協商，關鍵在於哪些國家願意提供愛國者飛彈系統，以及何時提供。

魯特與川普會面時則提到，包括芬蘭、丹麥、瑞典、挪威、荷蘭與加拿大等六個北約成員國有意參與援烏軍購計劃。

但根據多國駐美官員表示，他們是計劃宣佈時才首次聽聞此計劃，顯示該構想尚未事前充分溝通。

另一位歐洲大使表示：「我感覺，沒有人事先獲悉具體細節，而且我還懷疑，在政府內部，他們現在才開始理清這在實際操作中代表什麼。」

川普延續「讓盟友買單」主張，MAGA 派仍有疑慮

前美國駐北約大使沃爾克（Kurt Volker）認為，川普找到了平衡對烏克蘭支持與共和黨政治現實的方法。他表示，讓歐洲盟友承擔美國的武器供應與川普在競選期間所說的「非常一致」。

儘管川普說，一些愛國者飛彈防禦系統應該「幾天內」運抵烏克蘭。但他正面臨著「讓美國再次偉大」（MAGA）運動中，一些知名人士反對美國支持烏克蘭的阻力。

沃爾克表示，若計劃順利，烏克蘭最多可獲得 12 至 13 套愛國者飛彈系統，但實際交付可能需要長達一年，無法立即見效。

北約發言人指出，該軍援計劃將由位於德國的「北約對烏克蘭安全援助與培訓任務（NSATU）」負責統籌。

其中，德國、挪威、丹麥、荷蘭、瑞典、英國、加拿大與芬蘭等國已表態支持，不過武器種類與交付時程仍在協議中。