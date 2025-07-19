鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 21:40

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美國環境保護局（EPA）週五（18 日）表示，作為美國總統川普推動聯邦政府瘦身政策的一部分，該局將裁減至少 23% 的員工，並關閉其科學研究部門「研究和發展辦公室（ORD）」，引發爭議。

美國環保局重砍科學研究！裁員23%、ORD部門關閉引爭議。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，EPA 於今年 1 月擁有 16,155 名員工。隨著裁員及透過經濟誘因鼓勵離職或退休後，員工人數降至 12,448 人。而此次組織重整預計將為聯邦政府節省約 7.488 億美元。

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EPA 表示，此次組織重整預計將為聯邦政府節省約 7.488 億美元。不過，該局並未具體說明，此次裁員中有多少人與計畫裁減科學研究部門 ORD 有關，該單位目前約有 1,500 名科學研究人員。

ORD 負責推動多項與公共健康與氣候變遷相關的科研項目，包括對「永久性化學物質」（如 PFAS）的健康風險評估、美國南方農村地區呼吸系統疾病調查，以及與氣候變遷、野火有關的谷熱研究。

EPA 局長澤爾丁（Lee Zeldin）表示：「在川普總統領導下，EPA 密切關注我們的營運，以確保該機構比以往任何時候都更有能力，履行我們保護人類健康和環境，同時推動美國偉大復興的核心使命。」

他表示，裁員將確保 EPA 能更負責任地管理納稅人的稅金。

民主黨眾議員 Zoe Lofgren 嚴詞批評此次裁員行動，認為 EPA「開除努力工作的科學家，同時聘用只會不斷向國會與人民說謊的政治任命官員，」並直言，ORD 的關閉「將對美國人的健康和安全產生好幾代的影響。」

儘管 ORD 將被關閉，EPA 也宣布將成立全新「應用科學與環境解決方案辦公室」（Office of Applied Science and Environmental Solutions）。