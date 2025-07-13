鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 16:10

‌



美國國務院於週五（11 日）展開大規模裁員行動，超過 1,350 名美國本土員工遭到解雇，作為美國總統川普推動國務院重組與落實「美國優先」外交政策的重要一步。此舉引發外界批評，認為將削弱美國在全球舞台上捍衛自身利益與對抗地緣挑戰的能力。

美國國務院大規模裁員逾千人！川普推動重組引發外交能力疑慮。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透社》報導，這波裁員涉及 1,107 名公務員與 246 名外交官，時機敏感，正值國際情勢持續升溫，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍未平息、加薩衝突已延續近兩年，以及以色列與伊朗之間的緊張局勢加劇。

‌



國務院在內部通告中表示，此次裁員屬於「組織精簡」措施，目的是集中資源於外交核心任務，並削減非核心職能、重複性單位及低效辦公室。

依據官方通知與一名高級官員說法，此次整體裁員將達近 3,000 人，包括部分自願離職者，在全美 18,000 名員工中占比不小。

這是川普政府首次針對國務院進行全面重組。前外交官與安全政策分析人士警告，解雇外交官恐影響美國面對中國、俄羅斯等競爭對手時的戰略應變與外交影響力。

民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）批評道：「川普與國務卿盧比歐正在讓美國變得更加不安全。」

凱恩指出，當前正是中國擴展全球外交與軍事基地、俄羅斯持續侵略主權國家、中東局勢危機不斷之際，國務院大規模裁員極不合理，恐讓美國外交實力嚴重受挫。

國務院員工含淚道別 同事掌聲送行場面感人

裁員當日，大批國務院員工聚集於華盛頓總部大廳，為被解雇同仁舉行臨時送別儀式。有人淚流滿面，手提裝有私人物品的紙箱，與同事擁抱道別。辦公大樓外，亦有多位支持者舉牌聲援，標語寫著「謝謝你們，美國的外交官」。

國務院大樓內設有多個辦公區域，供被裁員工交還識別證、筆記型電腦、手機等政府財產。牆上張貼「轉職日離職程序」的指示，櫃檯備有紙巾與瓶裝水，房內則堆滿紙箱，氣氛凝重。

據《路透》取得的「離職清單」顯示，被裁員工在當天下午 5 點即全面失去大樓與內部系統的存取權限，程序毫不寬鬆。