美國國務院大規模裁員逾千人！川普推動重組引發外交能力疑慮
鉅亨網編譯莊閔棻
美國國務院於週五（11 日）展開大規模裁員行動，超過 1,350 名美國本土員工遭到解雇，作為美國總統川普推動國務院重組與落實「美國優先」外交政策的重要一步。此舉引發外界批評，認為將削弱美國在全球舞台上捍衛自身利益與對抗地緣挑戰的能力。
根據《路透社》報導，這波裁員涉及 1,107 名公務員與 246 名外交官，時機敏感，正值國際情勢持續升溫，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍未平息、加薩衝突已延續近兩年，以及以色列與伊朗之間的緊張局勢加劇。
國務院在內部通告中表示，此次裁員屬於「組織精簡」措施，目的是集中資源於外交核心任務，並削減非核心職能、重複性單位及低效辦公室。
依據官方通知與一名高級官員說法，此次整體裁員將達近 3,000 人，包括部分自願離職者，在全美 18,000 名員工中占比不小。
這是川普政府首次針對國務院進行全面重組。前外交官與安全政策分析人士警告，解雇外交官恐影響美國面對中國、俄羅斯等競爭對手時的戰略應變與外交影響力。
民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）批評道：「川普與國務卿盧比歐正在讓美國變得更加不安全。」
凱恩指出，當前正是中國擴展全球外交與軍事基地、俄羅斯持續侵略主權國家、中東局勢危機不斷之際，國務院大規模裁員極不合理，恐讓美國外交實力嚴重受挫。
國務院員工含淚道別 同事掌聲送行場面感人
裁員當日，大批國務院員工聚集於華盛頓總部大廳，為被解雇同仁舉行臨時送別儀式。有人淚流滿面，手提裝有私人物品的紙箱，與同事擁抱道別。辦公大樓外，亦有多位支持者舉牌聲援，標語寫著「謝謝你們，美國的外交官」。
國務院大樓內設有多個辦公區域，供被裁員工交還識別證、筆記型電腦、手機等政府財產。牆上張貼「轉職日離職程序」的指示，櫃檯備有紙巾與瓶裝水，房內則堆滿紙箱，氣氛凝重。
據《路透》取得的「離職清單」顯示，被裁員工在當天下午 5 點即全面失去大樓與內部系統的存取權限，程序毫不寬鬆。
作為這項改革的一部分，美國國務院一個負責監督阿富汗人重新安置的辦公室的許多成員也已被解僱，這些成員曾在 20 年戰爭期間為美國政府工作。
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