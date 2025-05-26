鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADRSMFG-US的目標價調降至15.09元，幅度約4.79%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)提出目標價估值：中位數由15.84元下修至15.09元，調降幅度4.79%。其中最高估值17.62元，最低估值11.66元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR今(26日)收盤價為15.14元。近5日股價上漲4.79%，標普指數下跌2.61%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為14.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為36.69元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為77.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為13.50元
下一篇