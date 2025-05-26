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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADRSMFG-US的目標價調降至15.09元，幅度約4.79%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)提出目標價估值：中位數由15.84元下修至15.09元，調降幅度4.79%。其中最高估值17.62元，最低估值11.66元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR今(26日)收盤價為15.14元。近5日股價上漲4.79%，標普指數下跌2.61%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SMFG市場預估目標價

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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR15.14+1.34%

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