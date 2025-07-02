鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADRSMFG-US的目標價調升至15.38元，幅度約4.99%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)提出目標價估值：中位數由14.65元上修至15.38元，調升幅度4.99%。其中最高估值19.51元，最低估值12.08元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR今(2日)收盤價為15.1元。近5日股價下跌4.99%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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