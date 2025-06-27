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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估下修至2.86元，預估目標價為98.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共46位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.9元下修至2.86元，其中最高估值3.76元，最低估值2.1元，預估目標價為98.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.76(3.76)56.596.13
最低值2.1(2.1)2.32.93.4
平均值2.91(2.91)3.534.484.9
中位數2.86(2.9)3.464.424.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值513.61億603.06億682.86億764.82億
最低值466.38億465.25億607.74億652.17億
平均值505.90億579.37億661.37億725.80億
中位數507.28億583.21億667.58億736.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.86-0.29-4.650.874.56
營業收入111.39億174.55億318.77億372.81億439.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBER

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