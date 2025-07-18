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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)VIV-US的目標價調升至12.25元，幅度約3.19%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)提出目標價估值：中位數由11.87元上修至12.25元，調升幅度3.19%。其中最高估值13.89元，最低估值8.8元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)今(18日)收盤價為11.275元。近5日股價下跌3.19%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VIV市場預估目標價

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Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)11.225-0.13%

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