鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.66元，預估目標價為11.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.66元，其中最高估值0.73元，最低估值0.58元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.73(0.73)
|1.02
|1.17
|1.35
|最低值
|0.58(0.58)
|0.69
|0.85
|1.14
|平均值
|0.66(0.66)
|0.84
|1.06
|1.25
|中位數
|0.66(0.67)
|0.86
|1.05
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.25億
|111.07億
|117.23億
|122.51億
|最低值
|97.53億
|102.54億
|106.15億
|122.51億
|平均值
|102.72億
|107.88億
|113.47億
|122.51億
|中位數
|103.69億
|108.91億
|115.03億
|122.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.56
|0.69
|0.47
|0.61
|0.63
|營業收入
|83.61億
|81.60億
|93.02億
|104.31億
|103.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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