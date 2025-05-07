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鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至5.23元，預估目標價為103.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.12元上修至5.23元，其中最高估值7.32元，最低估值3.57元，預估目標價為103.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.32(7.3)8.157
最低值3.57(3.51)3.283.42
平均值5.15(5.1)5.345.66
中位數5.23(5.12)5.576.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值71.99億76.28億81.06億
最低值66.47億65.31億66.10億
平均值70.02億71.53億73.98億
中位數70.21億71.53億75.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.37-6.64-3.736.324.35
營業收入20.96億37.64億37.57億65.32億71.28億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

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