鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至5.23元，預估目標價為103.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.12元上修至5.23元，其中最高估值7.32元，最低估值3.57元，預估目標價為103.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.32(7.3)
|8.15
|7
|最低值
|3.57(3.51)
|3.28
|3.42
|平均值
|5.15(5.1)
|5.34
|5.66
|中位數
|5.23(5.12)
|5.57
|6.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|71.99億
|76.28億
|81.06億
|最低值
|66.47億
|65.31億
|66.10億
|平均值
|70.02億
|71.53億
|73.98億
|中位數
|70.21億
|71.53億
|75.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|4.35
|營業收入
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
|71.28億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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