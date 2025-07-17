加國零售巨擘怒批沒誠意不買了！日本7-11母公司上午暫停交易

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-17 09:16

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日本 7-11 母公司 Seven & i 股票周四 (17 日) 上午暫停交易，因加拿大零售巨頭 Alimentation Couche-Tard 撤回了以 470 億美元收購該公司的提議。

加拿大零售巨擘撤回470億美元收購提議 日本7-11母公司上午暫停交易。(圖:shutterstock)

Couche-Tard 週三在一封致司 Seven & i 股東信中寫道：「Seven & i 並未展現出任何真誠或具建設性的合作意願，來促進任何提案的推進，這與 Seven & i 代表在公開場合所發表的言論相矛盾。」

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信中還稱：「相反地，你們採取了一場有計劃的模糊化與拖延行動，對 Seven & i 及其股東造成了重大損害。」

自從 11 個月前 Couche-Tard 的收購意圖曝光以來，Seven & i 的股價已上漲逾 25%，但由於該提案已被撤回，股價可能會下跌。這家日本零售商一直主張保持獨立，並採取了重大改革，包括任命 Stephen Dacus 為執行長、以 54 億美元出售其大型超市業務、實施價值 2 兆日元的庫藏股計劃，以及推動其美國子公司上市。

che-Tard 董事長 Alain Bouchard 與執行長 Alex Miller 在信中表示，「我們已多次表達，我們相信將我們兩家公司全面合併，是為所有持份者創造最大價值最直接且最有效的方式，相信這項合併有潛力加速該價值實現之路。然而，若沒有來自 Seven & i 領導層與特別委員會更深入且真誠的參與，我們無法有效推動此合併案。」