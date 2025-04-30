鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.27元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.25元上修至0.27元，其中最高估值0.33元，最低估值0.22元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.33(0.27)
|0.78
|1.19
|最低值
|0.22(0.21)
|0.36
|0.46
|平均值
|0.27(0.25)
|0.54
|0.78
|中位數
|0.27(0.25)
|0.56
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.05億
|41.36億
|47.24億
|最低值
|32.05億
|36.70億
|45.24億
|平均值
|32.70億
|39.18億
|45.84億
|中位數
|32.83億
|39.48億
|45.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.30
|-1.00
|-0.40
|-0.36
|0.39
|營業收入
|7.51億
|10.88億
|17.63億
|29.12億
|37.66億
詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估下修至0.25元，預估目標價為14.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調降至13.5元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調降至13元，幅度約3.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至14元，幅度約3.7%
上一篇
下一篇