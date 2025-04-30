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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.27元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.25元上修至0.27元，其中最高估值0.33元，最低估值0.22元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.33(0.27)0.781.19
最低值0.22(0.21)0.360.46
平均值0.27(0.25)0.540.78
中位數0.27(0.25)0.560.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.05億41.36億47.24億
最低值32.05億36.70億45.24億
平均值32.70億39.18億45.84億
中位數32.83億39.48億45.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.30-1.00-0.40-0.360.39
營業收入7.51億10.88億17.63億29.12億37.66億

詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOFI

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