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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思CTAS-US的目標價調升至239元，幅度約5.29%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對信達思(CTAS-US)提出目標價估值：中位數由227元上修至239元，調升幅度5.29%。其中最高估值257元，最低估值171元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予信達思評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀1位。

信達思今(17日)收盤價為214.02元。近5日股價下跌5.29%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CTAS市場預估目標價

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