鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.GGG-US的目標價調升至94.5元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)提出目標價估值：中位數由91元上修至94.5元，調升幅度3.85%。其中最高估值105元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Graco Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Graco Inc.今(17日)收盤價為86.47元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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