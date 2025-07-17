〈財報〉Volvo Cars營運虧損100億瑞典克朗 轉型計畫穩步推進

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-17 15:30

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總部位於瑞典的 Volvo Cars 周四 (17 日) 公布，其第二季調整後營業利潤大幅下滑，並表示受關稅影響，需求仍面臨壓力。

Volvo Cars營運虧損100億瑞典克朗 轉型計畫穩步推進(圖:shutterstock)

Volvo 指出，儘管營運出現虧損，但其規模達 180 億瑞典克朗的成本與現金周轉計畫正全面推進，並已開始展現成效。

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財務表現

第二季營收為 935 億瑞典克朗，較 2024 年同期有所下降。

集團報告的營運虧損 (EBIT) 為 - 100 億瑞典克朗，營運利潤率為 - 10.6%。這主要受到 114 億瑞典克朗的非現金資產減損 (因應 EX90 和 ES90 平台的市場狀況、進口關稅影響及 EX90 延遲) 及 14 億瑞典克朗的一次性重組費用 (與裁減 3,000 名員工相關) 的影響。排除這些影響可比性的項目後，調整後的 EBIT 為 29 億瑞典克朗，調整後營運利潤率則為 3.1%。

第二季汽車銷量為 181,600 輛，較 2024 年同期下降 12%。電動化汽車銷量佔總銷量的 44%。

轉型計畫與戰略支柱

Volvo 的 180 億瑞典克朗轉型計畫預計將在 2026 年全面生效。此計畫支撐公司盈利能力、電動化、區域化三大戰略支柱。

• 盈利能力：公司正透過全球裁員 (已裁減約 1,100 人)、削減支出及在吉利集團內部加強採購協同效應來降低成本。此外，新產品架構的重大投資已接近完成，將透過超級鑄造等技術顯著降低未來成本。

• 電動化：公司開發重心仍牢固地集中於電動化。全新純電動 EX60 將基於新架構推出，旨在提升性能並降低產品成本。同時，公司將更新插電式混合動力 (PHEV) 車型，即將推出增程型 XC70，首批將在中國市場供應。

• 區域化：Volvo 正適應區域化趨勢，賦予三大主要區域更大的自主權。為降低關稅影響並提升查爾斯頓工廠的利用率，暢銷車型 XC60 SUV 將在美國進行本地組裝。

公司未來展望

Volvo 預計 2025 年仍將充滿挑戰，但對轉型計畫帶來的進一步積極效果充滿信心。公司將重點推動 EX30 和 90 系列純電動車型的銷售，EX30 的生產已轉移至根特工廠以降低關稅影響。ES90 純電動轎車將於今年秋季上市，XC70 則將帶領 Volvo 進入長續航 PHEV 這一新興細分市場。