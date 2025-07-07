鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-07 16:00

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繼 Volvo 宣布全球裁員 3000 人後，中國區員工最新也傳出收到裁員通知，主要涉及上海技術研發中心的員工，涵蓋工程、研發、供應鏈管理等領域，裁員賠償標準為 N+3（N 為工作年資）個月薪資。

Volvo裁員潮蔓延！上海技術工程師面臨「被優化」專家：降本、整合成外資品牌必然選擇（圖：Shutterstock）

受貿易關稅和電動車需求疲軟影響，Volvo 汽車上月銷量連 4 月下滑，6 月僅賣 62858 輛汽車，年減 12%，其中純電動車銷量下降 26%，佔總銷量的 22%。沃爾沃 5 月曾表示，由於面臨成本上升、電動車需求放緩以及全球貿易不確定性等問題，將裁員 3000 人，其中大部分為白領職位。

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歐洲市場方面，Volvo 銷量下降達 14%，遠高於在美國和中國的 7% 和 3%。去年 10 月，歐盟對進口自中國的電動車徵收高達 45% 的關稅。

不久前，吉利汽車 (00175-HK) 透過新的人事任命，由原 Volvo 汽車副董事長 Lone Fønss Schrøder 接替吉利創辦人李書福，出任吉利瑞典控股有限公司董事會主席，這一任命意味著吉利將營運權交給「更懂歐洲規則的本土精英」。

《界面新聞》報導，此次中國區裁員其實是 Volvo 稍早發布的策略重整計畫中的一部分，該計畫預期在全球裁減 3,000 個崗位。在全面電動化目標放緩、關稅壓力以及盈利能力和銷量下降的背景下，Volvo 啟動了總額達 180 億瑞典克朗的降本增效計劃，將於 2026 年完成。

作為結構調整、降低成本的一部分，Volvo 全球裁員主要涉及行政、研發及策略部門等，其中大部分是瑞典本土職位，少數在全球其他市場。

Volvo 在聲明中表示，此次裁員約占公司白領員工的 15%，將產生 15 億瑞典克朗的一次性重整成本，將在今年秋季前完成新的結構調整。

這是 Volvo 近年來大規模的一次裁員，不僅從人數上，同時也是對產業線工人以外的員工裁員較為廣泛的一次。

至於此次中國區裁員則集中在位於上海嘉定 Volvo 汽車技術中心，職缺包含工程、研發、供應鏈等多個部門。有員工表示，此次裁員的具體人數未知，部門之間裁員比例不同，從 10% 到 70% 都有涉及。裁員流程迅速，6 月 30 日收到通知、分批面談，至 7 月 2 日已基本走完流程。

外界普遍認為，Volvo 此次全球裁員主因在於巨大財務壓力之下急需削減成本，該公司取消 2025 年和 2026 年的財測數字，且官方表示重整計畫還包括減少全球業務投資。

根據 Volvo 最新財報，今年首季營收從 939 億瑞典克朗縮減至 829 億瑞典克朗，營業利潤約 19 億瑞典克朗，遠遜於去年同期營業利益為 47 億瑞典克朗。

Volvo 的經營壓力持續增大，尤其中國市場正面臨銷售難關。2024 年全年，沃爾沃在中國賣出 15.64 萬輛新車，年減率 8%。今年第一季，Volvo 全球銷量年減 6%，中國市場銷量年減 12%。

中國車市價格戰也促使 Volvo 價格下探，Volvo 今年推出的多款車型也都大幅下調售價，新款車型起售價相比老款下調區間在人民幣 7 萬至 16 萬元之間。

Volvo 戰略目標的改變也影響中國市場。一位員工表示，此次中國區裁員集中在研發、工程等部門或許也和 Volvo 中國區部分電動化計畫被砍掉有關。