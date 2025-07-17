鉅亨網新聞中心 2025-07-17 16:00

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Robinhood (HOOD-US) 創始人兼執行長 Vlad Tenev 近期接受一檔 Podcast 節目採訪時，深入闡述了公司未來發展的宏偉願景，從 AI 驅動的營運效率，到顛覆性的股票代幣化，再到「資本即服務」的終極目標。他強調，Robinhood 正從一個散戶交易平台，轉型為一個全面的金融基礎設施提供者，旨在消除金融服務中的人為障礙，讓資金流動像按下按鈕一樣簡單。

Robinhood CEO談股票代幣化：人們想要的是「資金一鍵入帳」。(圖:shutterstock)

短短八個月內，Robinhood 的市值從 350 億美元飆升至 850 億美元，這一驚人的增長不僅反映了市場對其商業模式的認可，更凸顯了其從零佣金交易平台向綜合性金融基礎設施轉型的巨大野心。

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Tenev 在訪談中揭示了一個核心觀點：「人們真正想要的不是複雜的金融工具，而是『資本即服務』——按下按鈕，資金就能進入你的帳戶。」

他認為，這項革命性的模式將極大降低創業門檻，讓任何階段的公司都能快速獲得資金，並透過市場化定價，將非流動性資產轉化為可交易的數位資產。這不僅僅是針對企業，也將惠及個人，最終目標是讓資金流動變得無比便捷，如同日常消費般簡單。

股票代幣化：打破私募市場壁壘

Robinhood 近期推出的股票代幣化服務，儘管面臨 OpenAI 和 SpaceX 等公司的「數字鄰避主義」式阻力，但 Tenev 堅信這是金融領域的重大創新。他指出，代幣化有兩大核心價值：

1. 全球化進入： 為美國境外投資者提供接觸美國資產最簡單的方式。

2. 非流動性資產民主化： 讓散戶投資傳統上無法觸及的私人公司、房地產等資產。

Tenev 強調，代幣化的關鍵在於「無需被代幣化公司選擇加入就能發揮作用」，這正是 Robinhood 能夠推動的突破。他認為，私募市場的根本問題在於最優質的公司有太多選擇，不會主動考慮散戶投資者，導致了「逆向選擇問題」。

透過代幣化，Robinhood 旨在解決這一問題，讓普通投資者也能分享頂級創新企業的成長紅利。他預期未來將有數千種公開發行股票代幣化，並將推動 24/7 交易，最終實現與區塊鏈的直接互動，解鎖 DeFi 和自主託管等更多可能性。

AI 驅動效率 內部營運的革命

人工智慧在 Robinhood 的轉型中扮演了關鍵角色。Tenev 透露，公司在客戶支援領域的 AI 應用「實際上甚至比專門的客戶支援 AI 公司還要強大」，而工程部門的 AI 採用率已接近 100%。他指出，AI 不僅極大提升了內部營運效率，也讓 Robinhood 能夠以更快的速度推出創新產品。儘管 AI 仍存在「幻覺」等問題，但 Robinhood 正積極透過其投資的 Harmonic 公司，探索從設計上防止幻覺的系統，確保 AI 推理的每一步都邏輯嚴謹。

Robinhood 的商業模式已遠遠超越最初的零佣金交易。Tenev 透露，公司目前擁有九個年收入達到數億美元的產品線，涵蓋股票交易、選擇權、加密貨幣、Robinhood Gold 訂閱、現金管理、即時提現、代幣化，以及即將推出的私人銀行業務和預測市場。

在客戶策略上，Robinhood 也在發生根本轉變。從最初專注於千禧世代的簡單投資需求，到現在同時服務「數位原生代的活躍交易者」，這些客戶對技術和創新有著更高的要求，關心速度和延遲。Tenev 強調，Robinhood 致力於成為活躍交易者的最佳平台，並將繼續深入低端市場，最終服務那些沒有錢投資的人，實現真正的金融普惠。

重新定義金融服務：從運鈔車到數位私人銀行

Tenev 對產品創新的思考方式令人印象深刻。他以高端金融服務中的「運鈔車式現金配送」為例，思考如何將其平民化，解決大眾去 ATM 取款的痛點。他表示，Robinhood 將結合按需配送物流與金融服務，讓現金能夠直接送到客戶家中。此外，Robinhood 正在推動數位私人銀行業務，旨在為高淨值客戶提供無分支機構的優質體驗，將傳統私人銀行的服務帶到客戶身邊，例如上門公證等。