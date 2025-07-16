search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富國銀行(WFC-US)EPS預估上修至5.97元，預估目標價為87.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對富國銀行(WFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至5.97元，其中最高估值6.54元，最低估值5.72元，預估目標價為87.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.54(6.54)7.218.459.87
最低值5.72(5.62)6.297.49.87
平均值6(5.86)6.717.779.87
中位數5.97(5.85)6.727.759.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值843.12億895.01億932.44億
最低值825.20億853.67億896.94億
平均值832.62億873.25億915.33億
中位數831.41億871.58億914.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.414.953.144.835.37
營業收入821.31億854.24億778.34億1,162.19億1,262.75億

詳細資訊請看美股內頁：
富國銀行(WFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWFC

相關行情

台股首頁我要存股
富國銀行79.065+0.26%

延伸閱讀



Empty