鉅亨速報 - Factset 最新調查：富國銀行(WFC-US)EPS預估上修至5.97元，預估目標價為87.50元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對富國銀行(WFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至5.97元，其中最高估值6.54元，最低估值5.72元，預估目標價為87.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.54(6.54)
|7.21
|8.45
|9.87
|最低值
|5.72(5.62)
|6.29
|7.4
|9.87
|平均值
|6(5.86)
|6.71
|7.77
|9.87
|中位數
|5.97(5.85)
|6.72
|7.75
|9.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|843.12億
|895.01億
|932.44億
|最低值
|825.20億
|853.67億
|896.94億
|平均值
|832.62億
|873.25億
|915.33億
|中位數
|831.41億
|871.58億
|914.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|4.95
|3.14
|4.83
|5.37
|營業收入
|821.31億
|854.24億
|778.34億
|1,162.19億
|1,262.75億
詳細資訊請看美股內頁：
富國銀行(WFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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