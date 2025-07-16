search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viking Holdings LtdVIK-US的目標價調升至55元，幅度約3.77%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Viking Holdings Ltd(VIK-US)提出目標價估值：中位數由53元上修至55元，調升幅度3.77%。其中最高估值69元，最低估值46元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Viking Holdings Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Viking Holdings Ltd今(16日)收盤價為57.15元。近5日股價上漲3.77%，標普指數上漲0.29%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VIK市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Viking Holdings Ltd57.15-0.52%

延伸閱讀



Empty