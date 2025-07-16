鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.79元上修至2.87元，其中最高估值3.62元，最低估值2.3元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.62(3.62)
|4.47
|3.87
|4.6
|最低值
|2.3(2.3)
|1.92
|1.38
|2.39
|平均值
|2.91(2.87)
|2.83
|2.69
|3.65
|中位數
|2.87(2.79)
|2.71
|2.62
|3.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|141.71億
|140.69億
|142.65億
|150.95億
|最低值
|112.43億
|110.05億
|111.66億
|126.00億
|平均值
|127.54億
|126.71億
|127.25億
|136.60億
|中位數
|127.81億
|128.45億
|130.16億
|132.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.75
|4.27
|10.06
|3.50
|0.55
|營業收入
|86.82億
|123.57億
|191.25億
|136.96億
|111.23億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調升至42元，幅度約7.69%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為39.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為38.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調升至38元，幅度約4.11%
下一篇