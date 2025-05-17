鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調升至38元，幅度約4.11%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美盛(MOS-US)提出目標價估值：中位數由36.5元上修至38元，調升幅度4.11%。其中最高估值46元，最低估值31元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予美盛評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀1位。
美盛今(17日)收盤價為35.085元。近5日股價上漲4.11%，標普指數上漲4.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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