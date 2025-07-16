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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調升至42元，幅度約7.69%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美盛(MOS-US)提出目標價估值：中位數由39元上修至42元，調升幅度7.69%。其中最高估值48元，最低估值31元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予美盛評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀0位。

美盛今(16日)收盤價為35.9元。近5日股價下跌7.69%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MOS市場預估目標價

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