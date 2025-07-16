search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至37.5元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由35元上修至37.5元，調升幅度7.14%。其中最高估值50元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Rocket Lab USA Inc今(16日)收盤價為44.6元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲0.29%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股RKLB市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Rocket Lab USA Inc44.6+3.22%

延伸閱讀



Empty