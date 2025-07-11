鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值45元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Rocket Lab USA Inc今(11日)收盤價為39.18元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲0.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普與馬斯克再起衝突 助攻這檔股票大漲
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至33元，幅度約10%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.33元，預估目標價為29.50元
下一篇