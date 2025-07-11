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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值45元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Rocket Lab USA Inc今(11日)收盤價為39.18元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲0.58%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股RKLB市場預估目標價

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Rocket Lab USA Inc39.28+0.36%

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