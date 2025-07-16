花旗喊白銀續漲 目標上看43美元 黃金高點恐已見頂
鉅亨網編輯林羿君
花旗集團表示，由於實體供應收緊和投資需求成長，未來幾個月白銀價格將延續漲勢，突破每盎司 40 美元，並重申對黃金採取更謹慎的立場。
包括馬克斯 · 萊頓 (Max Layton) 在內的分析師在報告中寫道，對白銀 3 個月的預測從 38 美元上調至 40 美元，而 6 到 12 個月的展望則被調升至 43 美元。黃金的前景則維持不變，並稱黃金的高點可能已經出現，預測明年價格將跌破 3000 美元。
花旗分析師表示：「我們預期白銀供應將因連續數年的供應赤字、持貨者惜售以及強勁的投資需求而趨緊。近期白銀價格的上漲不僅是追趕黃金的走勢，更反映了強勁的白銀基本面。」
今年以來，貴金屬在大宗商品中表現最為強勁，黃金創下歷史新高，受中央銀行買盤和交易所買賣基金（ETF）資金流入帶動，價格上漲超過四分之一；而在美國主導的貿易戰引發避險需求的背景下，白銀表現更勝一籌，年初至今的漲幅更大。
花旗分析師表示，白銀價格也將「受聯準會降息的推動」上漲，即聯準會預計將放鬆貨幣政策。 「我們重申我們的觀點，即金價可能已經達到高點。」
現貨白銀最新價格略低於每盎司 38 美元，今年以來上漲了 31%。黃金價格約為每盎司 3,337 美元，上漲了 27%。
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