鉅亨網編輯林羿君 2025-07-16 15:40

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花旗集團表示，由於實體供應收緊和投資需求成長，未來幾個月白銀價格將延續漲勢，突破每盎司 40 美元，並重申對黃金採取更謹慎的立場。

花旗喊白銀續漲 目標上看43美元 黃金高點恐已見頂。(圖:shutterstock)

包括馬克斯 · 萊頓 (Max Layton) 在內的分析師在報告中寫道，對白銀 3 個月的預測從 38 美元上調至 40 美元，而 6 到 12 個月的展望則被調升至 43 美元。黃金的前景則維持不變，並稱黃金的高點可能已經出現，預測明年價格將跌破 3000 美元。

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花旗分析師表示：「我們預期白銀供應將因連續數年的供應赤字、持貨者惜售以及強勁的投資需求而趨緊。近期白銀價格的上漲不僅是追趕黃金的走勢，更反映了強勁的白銀基本面。」