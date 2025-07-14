鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-14 14:50

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現貨白銀 (XAGUSDOZ) 價格今 (14) 日持續攀漲，在亞洲午盤交易時段突破每盎司 39 美元大關，續創 2011 年 9 月以來新高，今年迄今漲幅擴大至 35%，專家最新認為該貴金屬仍有上漲空間。

14年新高！白銀今飆破39美元大關 今年來累漲35% 專家曝兩大原因：還有上漲空間（圖：Shutterstock）

上周稍早，白銀試圖上攻每盎司 37 美元，但漲勢遭遇強勁的拋售壓力，但仍維持在每盎司 36 美元上方的健康支撐位置。到了上周四 (10 日)，投資人又在 37 美元之上大舉買進，隔日買盤更將銀價推高至 38 美元以上，上周五(11 日) 當天攀漲 3.84% 至每盎司 38.407 美元，今日則突破 39 美元大關。

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Blue Line Futures 首席市場策略師 Philip Streible 說，「這是令人難以置信的技術突破」，並指白銀正受益於金價和銅價的上漲。這種灰色金屬既被視為一種重要的貨幣資產，也被視為一種工業商品。上周，在美國總統川普意外宣佈對銅進口徵收 50% 的關稅後，銅價出現史上最大單日漲幅，飆漲約 13%，將銅價帶入美國的瘋狂熱潮也帶動 Comex 與倫敦金屬交易所間的溢價，來到前所未見的高點。

Streible 預估，銅價上漲的部分動能將傳導至銀價，但推動銀價上漲的不僅僅是銅價。他還指出，白銀是最後一個出現重大突破的貴金屬。過去七周，鉑金價格幾乎呈拋物線走勢，逼近每盎司 1500 美元。鉑金已從每盎司 900 美元以下的 4 月份低點上漲了 66%。

與此同時，今年大部分時間，白銀一直在每盎司 28 美元至 34 美元之間交易，直到 6 月，隨著銀價漲至每盎司 36 美元，投資者的興趣開始回升。

Streible 說：「鉑金一直在走漲，黃金持穩在 3300 美元上方，所以我們看到大舉轉向白銀並不奇怪，輪到白銀了。」

白銀從 4 月低點到今日已上漲 34%‧Streible 還說，與黃金和鉑金相比，白銀仍有追趕的空間。

這種新的漲勢已將金銀比率推低至 87.81，創 1 月以來最低水準。

白銀協會上周四出具研究報告指出，今年上半年，全球白銀 ETF 的實物持有量增至 11.3 億盎司，僅比 2021 年 2 月創下的 12.1 億盎司高點少 7%。「2025 年上半年淨流入 9500 萬盎司，白銀 ETP 投資已超過去年全年總合，這種飆升態勢反映出越來越看漲的價格預期。」

在綠色能源轉型和日益增長的太陽能應用的推動下，白銀的工業需求依然強勁。今年的工業消費量料將達到約 6.774 億盎司，與 2024 年基本持平。

FP Markets 首席分析師 Aaron Hill 預估，銀價將維持上行趨勢，因為供應難以跟上需求。「強勁的工業需求，尤其是來自像太陽能電池板和電動汽車生產等綠色技術的需求，這些需求在 2024 年創歷史新高，以及地緣政治的不確定性，包括俄羅斯和墨西哥等主要採礦區持續的緊張局勢，導致供應緊張，二者推動了這一勢頭。」

今年 6 月，當銀價跨過每盎司 35 美元時，道明證券大宗商品分析師表示，50 美元已成為可行的目標，且銀價上漲可能是唯一能有效解決日益嚴重的供應短缺問題的必由之路。