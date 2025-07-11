鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-11 21:00

‌



由於美國溢價上漲，且倫敦現貨市場出現供應緊張跡象，白銀價格躍升至 2011 年以來的最高水準。

市場極度緊縮+需求激增 白銀飆升創2011年以來新高 (圖:shutterstock)

白銀周五 (11 日) 上漲 1.6%，至每盎司 37.59 美元，觸及自 2011 年 9 月以來的新高，而美國九月期貨合約甚至進一步漲至 38.46 美元。據《彭博》報導稱，這種顯著的價差極不尋常，通常會透過套利活動迅速消除。

‌



倫敦現貨市場也出現緊縮跡象，其隱含年化 1 個月借貸成本已躍升至約 4.5%，遠高於典型的接近零利率，這明確表明市場供應吃緊。

TD Securities 分析師 Daniel Ghali 指出，關稅套利機會導致白銀外流，導致市場上可自由交易的白銀庫存處於極低水準。

倫敦市場的白銀大部分由 ETF 持有，這意味著它們不易用於借貸或買賣，而近期白銀 ETF 也持續獲得穩健資金流入。

今年以來，白銀已上漲 27%，近期漲幅更超越黃金。白銀具有雙重特性，既是金融資產，也是重要的工業用金屬，尤其在清潔能源技術領域，它是太陽能電池板的關鍵成分，需求日益增加。

在需求旺盛與供應緊張的雙重作用下，白銀市場正邁向連續第 5 年的供應赤字。