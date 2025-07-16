有企業正在等發貨通知 黃仁勳：已經收到很多H20晶片訂單
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
第三屆中國國際供應鏈促進博覽會周三（16 日）在北京登場，美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳改穿唐裝亮相，並表示已經收到很多 H20 晶片訂單。
黃仁勳周一與小米集團創始人雷軍兩張在北京的合影流出，黃仁勳依舊身穿標誌性皮衣，當天北京的氣溫高達 35 度。
據《中國新聞網》報導，被問及為何大熱天穿皮夾克時，黃仁勳表示：「因為西裝沒來得及乾洗，我只有一套西裝，還有點被穿壞了，希望我的皮夾克看起來還行。」
據《第一財經》周三報導，在鏈博會開幕式間隙，黃仁勳說，目前已經有很多 H20 晶片訂單。一些已經預訂 H20 晶片的企業，正在等待輝達正式發貨通知。
黃仁勳周二在接受《央視》採訪時宣布，輝達將恢復向中國銷售 H20 晶片。
黃仁勳表示：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售 H20。我非常期待能很快發貨 H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」
美國政府今年 4 月決定禁止輝達向中國市場銷售 H20 晶片。H20 晶片是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的 AI 加速器。
H20 晶片基於輝達 Hopper 架構，擁有 CoWoS 先進封裝技術。H20 更適用於垂類模型訓練、推理，無法滿足萬億級大模型訓練需求，整體性能略高於 910B。
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