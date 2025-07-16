有企業正在等發貨通知 黃仁勳：已經收到很多H20晶片訂單

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-16 14:22

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輝達執行長黃仁勳。（圖：Shutterstock）

黃仁勳周一與小米集團創始人雷軍兩張在北京的合影流出，黃仁勳依舊身穿標誌性皮衣，當天北京的氣溫高達 35 度。

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據《中國新聞網》報導，被問及為何大熱天穿皮夾克時，黃仁勳表示：「因為西裝沒來得及乾洗，我只有一套西裝，還有點被穿壞了，希望我的皮夾克看起來還行。」

據《第一財經》周三報導，在鏈博會開幕式間隙，黃仁勳說，目前已經有很多 H20 晶片訂單。一些已經預訂 H20 晶片的企業，正在等待輝達正式發貨通知。

黃仁勳周二在接受《央視》採訪時宣布，輝達將恢復向中國銷售 H20 晶片。

黃仁勳表示：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售 H20。我非常期待能很快發貨 H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

美國政府今年 4 月決定禁止輝達向中國市場銷售 H20 晶片。H20 晶片是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的 AI 加速器。