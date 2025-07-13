鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-13 20:00

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華爾街跟進「混合勞動力」！高盛引入數百名AI工程師 生產力翻3倍。(圖:shutterstock)

高盛資訊長 Marco Argenti 近日透露，該公司正與新創公司 Cognition 合作，測試其自主軟體工程師 Devin。Devin 預計很快就會加入高盛規模達 1.2 萬人的開發者團隊，成為「新員工」。

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Argenti 表示，公司初期將部署「數百個 Devin」，並根據實際應用案例，數量有望增至數千個。他預期，在全球頂尖投行高盛，這種更強大的 AI 智能體相較過往的 AI 技術，能將員工生產力提升 3 至 4 倍。

Cognition 是一家成立於 2023 年的新創公司，因去年 3 月聲稱創造出「全球首個 AI 工程師」Devin 而備受科技界矚目。根據示範影片顯示，Devin 作為一個全端工程師智能體，能夠在少量人工干預下，獨立完成多步驟的複雜任務。

在發布「AI 工程師智能體」一年後，Cognition 於今年 3 月的最新一輪融資中，估值已飆升至 40 億美元，投資者包括知名風險投資家彼得 · 蒂爾（Peter Thiel）等。

高盛是首家採用 Devin 的華爾街大型銀行。這類 AI 智能體不僅能協助企業完成諸如總結文件、撰寫郵件等日常任務，更能執行建置完整應用程式等更為複雜的多步驟工作。在此之前，摩根大通、摩根士丹利等華爾街巨頭已開始部署基於 OpenAI 模型的認知助手，旨在幫助員工熟悉並適應這類新興技術。

Argenti 強調，Devin 將在人類員工的監督下工作，主要負責工程師眼中相對枯燥的任務，例如將內部程式碼改寫成最新的程式語言。這也印證了科技圈的趨勢，微軟、Google 母公司 Alphabet 近期已證實，某些專案中 AI 生成程式碼的比例已超過 30%；而 SaaS 巨頭賽富時的 CEO 馬克 · 貝尼奧夫（Marc Benioff）上個月更曾表示，AI 已處理了公司多達 50% 的工作。

然而，Argenti 關於「生產力提升」的發言，也無可避免地引發了外界對「AI 搶飯碗」的擔憂。包括亞馬遜、福特等公司的高層已直言不諱表示，AI 將影響未來的招聘計畫。今年初也有研究指出，未來 3 到 5 年內，全球銀行業可能有 20 萬個職位受到 AI 影響。

對於 2019 年從亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services）轉投高盛的 Argenti 而言，這代表著職場正轉向「混合勞動力」模式，即一個人類與人工智慧共存的未來。他解釋說：「工程師將被期望具備清晰描述問題的能力，並將其轉化為提示，然後能夠監督這些代理的工作。」