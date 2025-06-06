川普AI沙皇：美國實施全民基本收入是左派幻想
鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周五 (6 日) 報導，只要川普總統的 AI 沙皇薩克斯 (David Sacks) 有發言權，美國就不會實施全民基本收入政策。
薩克斯 (David Sacks) 是創投公司 Craft Ventures 共同創辦人，現在擔任白宮 AI 與加密貨幣政策高級顧問。
隨著 AI 快速發展，許多 AI 領袖警告技術將衝擊就業，並呼籲實施全民基本收入 (UBI) 來緩解影響。
全民基本收入指的是政府向所有人民發放無條件現金的計畫。美國許多城市和州已在試驗類似的「保障基本收入 (GBI)」，向特定群體發放現金。
然而薩克斯並不支持這項政策。這位 AI 與加密貨幣沙皇本週在 X 平台上表示，這種政府「福利」是「幻想」。
薩克斯表示，對於 AI 的未來，每個人都看到自己想看的。「左派設想一個後經濟秩序，人們停止工作，改為接受政府救濟。換句話說，所有人都靠福利。這是他們的幻想，不會實現。」他寫道。
儘管參與保障收入計畫的受益者回饋絕大多數是正面的，但這些計畫面臨政治阻力。
去年，亞利桑那州共和黨人投票禁止該州的保障收入計畫，愛荷華州、德州和南達科他州也出現類似反對聲浪。多州議員認為，這些現金給付會增加對政府的依賴，並阻礙受益者工作。
OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 協助資助了最大規模的基本收入研究之一，該研究發現基本收入實際上鼓勵受益者更努力工作。
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克也曾表示，隨著 AI 持續快速發展，基本收入政策可能在未來經濟中發揮作用。
在薩克斯發表評論的同時，另一位著名 AI 領袖、Google DeepMind 執行長哈薩比斯 (Demis Hassabis) 本周在倫敦 SXSW 大會上不僅呼籲實施全民基本收入，還提出「全民高收入」概念。
當被問及 AI 對就業的影響時，哈薩比斯表示會有「巨大變化」，但「新的、甚至更好的」工作可能取代受影響職位並提升生產力。他說：「除此之外，我們可能需要全民高收入或某種方式來分配 AI 在經濟中產生的所有額外生產力。」
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