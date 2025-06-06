川普AI沙皇：美國實施全民基本收入是左派幻想

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-06 21:00

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據《商業內幕》周五 (6 日) 報導，只要川普總統的 AI 沙皇薩克斯 (David Sacks) 有發言權，美國就不會實施全民基本收入政策。

薩克斯反對實施全民基本收入，認為這種政府福利政策是「幻想」。(圖:Reuters/TPG)

薩克斯 (David Sacks) 是創投公司 Craft Ventures 共同創辦人，現在擔任白宮 AI 與加密貨幣政策高級顧問。

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隨著 AI 快速發展，許多 AI 領袖警告技術將衝擊就業，並呼籲實施全民基本收入 (UBI) 來緩解影響。

全民基本收入指的是政府向所有人民發放無條件現金的計畫。美國許多城市和州已在試驗類似的「保障基本收入 (GBI)」，向特定群體發放現金。

然而薩克斯並不支持這項政策。這位 AI 與加密貨幣沙皇本週在 X 平台上表示，這種政府「福利」是「幻想」。

薩克斯表示，對於 AI 的未來，每個人都看到自己想看的。「左派設想一個後經濟秩序，人們停止工作，改為接受政府救濟。換句話說，所有人都靠福利。這是他們的幻想，不會實現。」他寫道。

儘管參與保障收入計畫的受益者回饋絕大多數是正面的，但這些計畫面臨政治阻力。

去年，亞利桑那州共和黨人投票禁止該州的保障收入計畫，愛荷華州、德州和南達科他州也出現類似反對聲浪。多州議員認為，這些現金給付會增加對政府的依賴，並阻礙受益者工作。

OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 協助資助了最大規模的基本收入研究之一，該研究發現基本收入實際上鼓勵受益者更努力工作。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克也曾表示，隨著 AI 持續快速發展，基本收入政策可能在未來經濟中發揮作用。

在薩克斯發表評論的同時，另一位著名 AI 領袖、Google DeepMind 執行長哈薩比斯 (Demis Hassabis) 本周在倫敦 SXSW 大會上不僅呼籲實施全民基本收入，還提出「全民高收入」概念。