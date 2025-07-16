美商務部長：中國只能買到輝達的「次次次等貨」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-16 04:05

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美國商務部長盧特尼克在周二（15 日）接受《CNBC》採訪時解釋，川普政府為何逆轉政策，允許輝達 (NVDA-US) 對中國銷售 AI 晶片。他稱中國企業只能取得輝達「第 4 好」的晶片，戰略是讓中國公司依賴美國技術。

美國商務部長盧特尼克解釋對中晶片禁令的轉向，稱這有助於中國繼續依賴美國技術。(圖:Shutterstock)

「我們不賣最好的產品給他們，不賣第 2 好的，甚至不賣第 3 好的，」盧特尼克表示。輝達要賣給中國的是「排名第 4」的晶片，效能比美國企業使用的頂級晶片差很多。

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輝達周一晚間表示，在川普政府釋出將核發必要出口許可證的訊號後，將很快恢復 H20 晶片對中國的銷售。

讓中國離不開美國技術

盧特尼克指出，恢復 H20 晶片對華銷售與稀土磁鐵交易有關。「我們希望中國持續使用排名第四的產品，因為他們仍然離不開美國技術，」他說。「中國完全有能力自己做晶片，但你要保持領先一步，這樣他們就會持續買我們的產品。」

輝達執行長黃仁勳也持類似看法，主張美國應持續對華銷售，避免中國加速發展本土技術。他更直言，中國軍方根本不會使用輝達晶片。

輝達大獲全勝

這項政策大轉彎對輝達是重大利多。黃仁勳此前表示，川普政府 4 月要求 H20 晶片需要許可證的決定「等於關閉了」中國市場。輝達表示，在銷售喊停前，本季可能賣出 80 億美元的 H20 晶片。

川普總統上周在華府與黃仁勳會面後，白宮改變了立場。「你要賣給中國足夠的量，讓他們的工程師離不開美國技術生態系，」盧特尼克說：「這就是我們的策略。」

H20 只是降級產品

H20 晶片於 2022 年推出，專門因應拜登政府的出口管制。它雖然基於輝達 Hopper 世代晶片的相同技術，但為了賣給中國，輝達拿掉了許多功能，包括減少 GPU 核心數量，以及降低晶片內部的資料傳輸速度。

但中國 DeepSeek R1 模型的成功顯示，許多中國企業對這些效能較差的晶片已經很滿足。