北約秘書長：中國、印度繼續與俄做生意 等著被「二級制裁」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-16 09:31

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美國總統川普周一（14 日）放話，若俄羅斯與烏克蘭無法在 50 天內達成和平協議，將對俄羅斯徵收 100% 關稅，並對部分國家實施「二級制裁」。

北約秘書長呂特。（圖：Shutterstock）

據《路透社》周二報導，北約（NATO）秘書長呂特在會見美國國會參議員時說，如果中國、印度和巴西等國繼續與俄羅斯做生意，可能會面臨「二級制裁」嚴厲打擊。

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「我對這三個國家的忠告是，如果你現在住在北京、德里，或者你是巴西總統，你最好關注一下這件事，因為這可能會對你造成非常嚴重的打擊。」呂特說。

呂特以警告口吻聲稱：「所以請給（俄羅斯總統）普丁打電話，告訴他必須認真對待和平談判，否則這將對巴西、印度和中國造成巨大打擊。」