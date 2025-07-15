鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估上修至6.31元，預估目標價為153.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.01元上修至6.31元，其中最高估值8.6元，最低估值3.87元，預估目標價為153.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.6(8.6)
|12.11
|16.89
|23.33
|最低值
|3.87(3.87)
|5.85
|9.45
|9.54
|平均值
|6.18(6.09)
|8.42
|12.86
|16.06
|中位數
|6.31(6.01)
|8.11
|12.64
|16.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|123.88億
|147.60億
|168.75億
|187.97億
|最低值
|110.93億
|133.03億
|147.10億
|159.66億
|平均值
|116.41億
|137.63億
|160.29億
|173.81億
|中位數
|114.43億
|135.66億
|161.24億
|173.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-10.15
|1.81
|6.77
|4.49
|8.98
|營業收入
|41.20億
|77.16億
|119.09億
|107.01億
|128.96億
詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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