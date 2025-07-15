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鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估上修至6.31元，預估目標價為153.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.01元上修至6.31元，其中最高估值8.6元，最低估值3.87元，預估目標價為153.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.6(8.6)12.1116.8923.33
最低值3.87(3.87)5.859.459.54
平均值6.18(6.09)8.4212.8616.06
中位數6.31(6.01)8.1112.6416.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值123.88億147.60億168.75億187.97億
最低值110.93億133.03億147.10億159.66億
平均值116.41億137.63億160.29億173.81億
中位數114.43億135.66億161.24億173.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-10.151.816.774.498.98
營業收入41.20億77.16億119.09億107.01億128.96億

詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHES

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