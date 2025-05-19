鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至5.82元，預估目標價為147.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.28元下修至5.82元，其中最高估值10.51元，最低估值3.44元，預估目標價為147.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.51(10.51)
|12.58
|20.02
|23.33
|最低值
|3.44(3.44)
|5.4
|9.45
|9.54
|平均值
|5.9(6.01)
|8.37
|13.73
|16.13
|中位數
|5.82(6.28)
|7.46
|14.09
|16.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|119.72億
|149.46億
|179.63億
|187.97億
|最低值
|104.60億
|132.28億
|149.27億
|187.97億
|平均值
|112.28億
|137.06億
|163.48億
|187.97億
|中位數
|112.28億
|135.38億
|162.80億
|187.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-10.15
|1.81
|6.77
|4.49
|8.98
|營業收入
|41.20億
|77.16億
|119.09億
|107.01億
|128.96億
詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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