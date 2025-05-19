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鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至5.82元，預估目標價為147.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對赫斯(HES-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.28元下修至5.82元，其中最高估值10.51元，最低估值3.44元，預估目標價為147.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.51(10.51)12.5820.0223.33
最低值3.44(3.44)5.49.459.54
平均值5.9(6.01)8.3713.7316.13
中位數5.82(6.28)7.4614.0916.15


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值119.72億149.46億179.63億187.97億
最低值104.60億132.28億149.27億187.97億
平均值112.28億137.06億163.48億187.97億
中位數112.28億135.38億162.80億187.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-10.151.816.774.498.98
營業收入41.20億77.16億119.09億107.01億128.96億

詳細資訊請看美股內頁：
赫斯(HES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHES

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