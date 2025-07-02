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鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯HES-US的目標價調升至153元，幅度約4.08%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對赫斯(HES-US)提出目標價估值：中位數由147元上修至153元，調升幅度4.08%。其中最高估值191元，最低估值136元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予赫斯評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀0位。

赫斯今(2日)收盤價為141.15元。近5日股價上漲4.08%，標普指數上漲1.74%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HES市場預估目標價

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