鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯HES-US的目標價調升至153元，幅度約4.08%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對赫斯(HES-US)提出目標價估值：中位數由147元上修至153元，調升幅度4.08%。其中最高估值191元，最低估值136元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予赫斯評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀0位。
赫斯今(2日)收盤價為141.15元。近5日股價上漲4.08%，標普指數上漲1.74%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 以伊衝突看懂局勢，掌握搶進關鍵>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估上修至6.01元，預估目標價為147.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至5.82元，預估目標價為147.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至6.31元，預估目標價為147.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估上修至6.51元，預估目標價為151.00元
下一篇