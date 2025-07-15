鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.GEV-US的目標價調升至544元，幅度約4.41%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)提出目標價估值：中位數由521元上修至544元，調升幅度4.41%。其中最高估值702元，最低估值280元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予GE Vernova Inc.評價：積極樂觀27位、保持中立8位、保守悲觀1位。
GE Vernova Inc.今(15日)收盤價為552.42元。近5日股價上漲4.41%，標普指數上漲0.62%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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