search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.GEV-US的目標價調升至544元，幅度約4.41%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)提出目標價估值：中位數由521元上修至544元，調升幅度4.41%。其中最高估值702元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有36位分析師給予GE Vernova Inc.評價：積極樂觀27位、保持中立8位、保守悲觀1位。

GE Vernova Inc.今(15日)收盤價為552.42元。近5日股價上漲4.41%，標普指數上漲0.62%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GEV市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
GE Vernova Inc.555.04+0.00%

延伸閱讀



Empty