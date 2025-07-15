鉅亨速報 - Factset 最新調查：快扣FAST-US的目標價調升至45元，幅度約9.76%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對快扣(FAST-US)提出目標價估值：中位數由41元上修至45元，調升幅度9.76%。其中最高估值47元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予快扣評價：積極樂觀3位、保持中立11位、保守悲觀4位。
快扣今(15日)收盤價為45.07元。近5日股價上漲9.76%，標普指數上漲0.62%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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