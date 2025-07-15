search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：快扣FAST-US的目標價調升至45元，幅度約9.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對快扣(FAST-US)提出目標價估值：中位數由41元上修至45元，調升幅度9.76%。其中最高估值47元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予快扣評價：積極樂觀3位、保持中立11位、保守悲觀4位。

快扣今(15日)收盤價為45.07元。近5日股價上漲9.76%，標普指數上漲0.62%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FAST市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
快扣45.07+4.16%

延伸閱讀



Empty