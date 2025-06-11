鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.GEV-US的目標價調升至496元，幅度約3.77%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)提出目標價估值：中位數由478元上修至496元，調升幅度3.77%。其中最高估值600元，最低估值280元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予GE Vernova Inc.評價：積極樂觀25位、保持中立7位、保守悲觀1位。
GE Vernova Inc.今(11日)收盤價為459.98元。近5日股價下跌3.77%，標普指數上漲1.18%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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