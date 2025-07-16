〈陸股盤後〉美國財長稱無需擔憂美中關稅休戰截止日 市場不領情
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周三（16 日）收盤同步走低，美國財政部長貝森特表示，原定於下月到來的美中關稅休戰截止日期具有靈活性，市場參與者無需擔心截止日期，當前美中談判態勢良好，預計雙方將在未來幾周內舉行會談，但市場並未領情。
滬指周三收盤跌 0.03% 報 3,503.78 點，深證成指跌 0.22% 報 10,720.81 點，創業板指跌 0.22% 報 2,230.19 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.4619 兆元。
保險、鋼鐵、銀行、有色、煤炭、券商類股疲弱，汽車、電力、醫藥、釀酒族群拉升，創新藥、短劇遊戲、寵物經濟、人形機器人概念股活躍。
據《彭博》報導，貝森特周二說：「我告訴市場參與者，不要擔心 8 月 12 日這個日期。」他指的是美中雙方於 5 月 12 日宣布的暫停加徵部分關稅 90 天的截止日期。
貝森特表示，他希望儘快與中方代表何立峰見面，地點可能在第三國，時間點可能是下月初中共高層開會前後。
「我們還在努力。」貝森特說。
晶片大廠輝達（Nvidia）表示，美國政府已批准該公司產品的出口許可，允許輝達向中國市場銷售 H20 晶片。貝森特在接受採訪時證實這一進展，表示批准這類許可是川普政府與中方談判的一部分內容。
「他們有我們想要的東西，我們也有他們想要的東西，現在談判態勢非常良好。」貝森特說。
另據美國《華盛頓郵報》報導，美國商務部長盧特尼克本月 8 日接受《CNBC》採訪時曾表示，美國代表團預計下月與中方官員會面，就貿易問題展開磋商。
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