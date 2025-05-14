鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 00:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元上修至1.56元，其中最高估值1.84元，最低估值1.34元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.84(1.84)
|2.37
|3.09
|2.98
|最低值
|1.34(1.2)
|1.31
|0.68
|0.34
|平均值
|1.58(1.54)
|1.9
|1.71
|1.35
|中位數
|1.56(1.53)
|1.99
|1.5
|0.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.76億
|35.18億
|41.47億
|37.64億
|最低值
|28.37億
|27.98億
|22.70億
|24.74億
|平均值
|30.42億
|31.15億
|30.67億
|31.19億
|中位數
|30.63億
|31.07億
|29.76億
|31.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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