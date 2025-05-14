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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 00:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元上修至1.56元，其中最高估值1.84元，最低估值1.34元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.84(1.84)2.373.092.98
最低值1.34(1.2)1.310.680.34
平均值1.58(1.54)1.91.711.35
中位數1.56(1.53)1.991.50.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.76億35.18億41.47億37.64億
最低值28.37億27.98億22.70億24.74億
平均值30.42億31.15億30.67億31.19億
中位數30.63億31.07億29.76億31.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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