鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股KNX-US的目標價調升至52元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至52元，調升幅度4%。其中最高估值68元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予騎士斯威夫特運輸控股評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀1位。
騎士斯威夫特運輸控股今(15日)收盤價為46.78元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.62%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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