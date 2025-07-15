鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森AVY-US的目標價調升至200元，幅度約3.09%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對艾利丹尼森(AVY-US)提出目標價估值：中位數由194元上修至200元，調升幅度3.09%。其中最高估值217元，最低估值172元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予艾利丹尼森評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀1位。
艾利丹尼森今(15日)收盤價為179.3元。近5日股價上漲3.09%，標普指數上漲0.62%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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