鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股KNX-US的目標價調升至49.5元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至49.5元，調升幅度3.13%。其中最高估值68元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予騎士斯威夫特運輸控股評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀1位。
騎士斯威夫特運輸控股今(2日)收盤價為44.325元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲1.88%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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