鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-15 17:10

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輝達 (NVDA-US) 中國媒體《字母榜》報導，當眾多大模型玩家在模型更新和產品體驗上激烈角逐時，曾憑藉 R1 模型爆紅的 DeepSeek 卻逐漸陷入困境。今年一月開始的爆發式成長僅維持 2 個月，自四月起每月活躍用戶數開始下滑。

輝達H20晶片將恢復在中國銷售！陸媒：DeepSeek梁文鋒等來及時雨（圖：Shutterstock）

QuestMobile 數據顯示，截至五月，每月活躍用戶規模為 1.69 億，季減 5.1%，下載量排名也大降，從曾在中美兩地蘋果 App Store 免費應用程式下載榜奪冠，到下跌至 30 名之後。

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SemiAnalysis 報告也顯示，DeepSeek 用戶使用率從年初 7.5% 的高點降至 5 月底的 3%，官網訪問量同期下降 29%。

梁文鋒並非毫無準備，早在 2 月《路透社》就爆料 DeepSeek 內部正加速推出 R2 模型，原本打算 5 月初發布，但官方希望儘早推出，但直到 7 月中旬，R2 模型仍未見蹤影。

今年初 R1 模型爆火帶旺 H20 晶片在中國市場的需求，但美國 4 月實施新出口管制措施後，所幸今 (15) 日輝達公告指出，正提交重新銷售 H20 晶片的申請，美國政府保證授予許可證，輝達將盡快啟動交付程序，這對梁文鋒來說猶如一場及時雨。

中國國內其他大模型玩家都在努力提升模型效能和性價比，百度創辦人李彥宏吐槽 DeepSeek 除無多模態外，使用還慢又貴，市面上多數大模型 API 調用價格更低、速度更快。

「AI 六小龍」也紛紛推出新款挑戰 DeepSeek，本月初新上線的 Kimi K2 開源模型，總參數量達 1 兆，在多項基準效能測試中反超 DeepSeek 擅長的程式碼、數學推理任務，價格也與 DeepSeek 標準時段對齊。

此外，今年 6 月中旬更新的 MiniMax-M1 模型號稱全球首個開源大規模混合架構推理模型，強化學習成本低。

儘管 DeepSeek 官方應用程式和官網流量下跌，但第三方平台託管的 R1 與 V3 使用量自發布以來成長近 20 倍。

對此 SemiAnalysis 認為，這敗在了 Token 經濟學上，DeepSeek 為控製成本嚴格控制上下文窗口在 64K，而 Kimi K2 支持最長 128K 上下文，MiniMax - M1 則支持業內最高的 100 萬上下文輸入。

專家指出，梁文鋒追求模型開源和實現 AGI，但為維持開發者群體活躍和產品用戶使用率，必須盡快推出新模型 V4 和 R2，像是 OpenAI 執行長奧特曼便以高頻更新讓 OpenAI 保持熱度。此外，DeepSeek 暫不支援多模態功能，在呼叫工具建構 Agent 方面能力有著明顯弱點。若不改進，可能會將更多模型呼叫需求推向對手。