人民幣國際化再突破！中國CIPS攜手全球4900家銀行擴展結網路
鉅亨網新聞中心
中國推動人民幣國際化再傳重大突破。不僅埃及中央銀行已與中國人民銀行正式簽署合作協議，越來越多國家的中小型銀行也紛紛加入人民幣體系，與人民幣跨境支付系統（CIPS）簽訂合作協議。
埃及央行近日宣布，已與中國簽署正式協議，使人民幣自此可在埃及廣泛使用，應用場景涵蓋購物、貿易、旅遊與工作等。這不僅是人民幣首次正式進入埃及市場，也象徵著人民幣擴張再下一城。
此次埃及的加入，延續了中國近月來人民幣國際化的快速推進。中國 CIPS 近期已成功拓展至非洲、新加坡與中亞地區，包括非洲主要銀行及新加坡最大銀行大華銀行均已加入，強化與中國的雙邊金融互聯互通。
同時，隨著外國央行與大型金融機構紛紛響應，越來越多中小型銀行也選擇與中國的人民幣跨境支付系統簽署合作協議。
根據最新統計，中國 CIPS 系統結算業務已覆蓋全球 187 個國家和地區，全球合作銀行數量突破 4900 家，創下歷史新高。
長期以來，全球多數貿易依賴美元結算，不僅造成手續繁瑣，還使許多國家須支付高額費用給美國金融體系。
但如今，隨著人民幣在全球更多地區流通，企業與民眾都能直接以人民幣交易與結算，有效降低對美元的依賴，進一步提升中國人民幣的國際地位與金融自主權。
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