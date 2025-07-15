鉅亨網新聞中心 2025-07-15 16:30

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中國推動人民幣國際化再傳重大突破。不僅埃及中央銀行已與中國人民銀行正式簽署合作協議，越來越多國家的中小型銀行也紛紛加入人民幣體系，與人民幣跨境支付系統（CIPS）簽訂合作協議。

人民幣國際化再突破！中國CIPS攜手全球4900家銀行擴展結網路。(圖：Shutterstock)

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此次埃及的加入，延續了中國近月來人民幣國際化的快速推進。中國 CIPS 近期已成功拓展至非洲、新加坡與中亞地區，包括非洲主要銀行及新加坡最大銀行大華銀行均已加入，強化與中國的雙邊金融互聯互通。

根據最新統計，中國 CIPS 系統結算業務已覆蓋全球 187 個國家和地區，全球合作銀行數量突破 4900 家，創下歷史新高。