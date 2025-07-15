鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-15 18:57

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市場對於美國總統川普不斷威脅加徵關稅反應轉為冷淡，歐盟研擬反制措施並拉攏加拿大、日本等國對抗川普關稅，帶動避險情緒升溫，美元指數回升至 98，新台幣兌美元今 (15) 日失守 29.3 元關卡，終場微貶 0.6 分，以 29.302 元作收，寫下 2 周以來的新低，台北及元太外匯市場總成交值 15.505 億美元。

〈台幣〉亞幣升貶互見 微貶失守29.3元關卡續寫2周新低。(圖:shutterstock)

新台幣兌美元匯率今天開盤價為 29.32 元，盤中走勢震盪，最低下探 29.382 元，最高升抵 29.225 元。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.06%，日元貶值 0.24%，人民幣貶值 0.03%，新台幣亦小幅走貶，韓元則升值 0.18%，新加坡幣小升 0.03%，主要亞幣互有升貶。

川普上周末公布，將自 8 月 1 日起對來自墨西哥和歐盟的進口商品課徵 30% 關稅，歐盟痛批美國態度強硬，已敲定第二份反制措施清單，將針對價值 720 億歐元的美國商品徵收額外反制關稅，包括波音公司 (BA-US) 的飛機、美國汽車和波本威士忌。與此同時，歐盟正以前所未有的急迫感推動貿易多元化戰略，對象包括加拿大、日本等。