美國態度意外逆轉！輝達將恢復向中國銷售H20晶片

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-15 10:25

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輝達 (NVDA-US) 宣布，在獲得美國政府保證將會核發相關許可後，計劃恢復向中國銷售其 H20 圖形處理器 (GPU)，並會推出了符合中國市場監管要求的新款型號。

許可證即將到手！輝達恢復向中國銷售H20晶片。(圖:shutterstock)

川普政府對 H2O 限制政策的意外轉變，對黃仁勳來說是一個巨大的勝利。最近他還表示，美國不必擔心中國軍方使用輝達晶片，因為北京不能依賴美國隨時可能限制的東西。

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輝達執行長黃仁勳上週與美國總統川普會面，本週則前往北京參加大型供應鏈博覽會。他已告知輝達的客戶，該公司正在申請新的 H20 銷售許可證，以便在中國銷售。他預期這些許可將會核發，並希望很快能恢復出貨。

此外，輝達還計劃推出一款專注於中國市場的全新晶片「RTX PRO」，該稱其「完全合規」」，這意味著它低於需要華盛頓批准的技術門檻。

輝達宣布消息後，納斯達克期貨大幅上揚，港股和中概股也出現正面反應。恒生科技指數一度上漲 2.2%，而像北京光環新網科技這類數據中心營運商最高漲幅達 7.6%。

聯合私人銀行總經理 Vey-Sern Ling 表示，「輝達恢復向中國銷售 H20 顯然是正面消息，不僅對該公司本身有利，也對 AI 半導體供應鏈以及正在打造 AI 能力的中國科技平台帶來利多。對美中關係而言，這也是一個好的發展方向。」

H20 是輝達為中國市場特別設計的較低效能版本 AI 晶片，原本是為了符合美國先前對 AI 硬體銷售的限制而開發的。然而，美國川普政府在今年 4 月擴大了相關管制，將 H20 等級的晶片也納入其中。