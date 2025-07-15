應中國貿促會邀請 黃仁勳將出席第三屆鏈博會
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
據《央視》報導，中國貿促會周二（15 日）表示，應中國貿促會邀請，美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳將於 7 月 16 日出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，並參加相關活動。
第三屆中國國際供應鏈促進博覽會將於 7 月 16 日至 20 日在北京舉辦。中國貿促會副會長于健龍 6 月 17 日在國務院新聞辦記者會上介紹，本屆鏈博會新面孔多，有 230 多家首次參展的中外新夥伴，輝達也將首次在鏈博會上亮相。
知情人士透露，除了推銷輝達的新產品，屆時黃仁勳也會重申對中國市場的長期承諾。
據《界面新聞》周一報導，黃仁勳與小米集團 (01810-HK) 創始人雷軍兩張在北京的合影流出，黃仁勳依舊身穿標誌性皮衣，北京的氣溫高達 35 度。
其中一張照片顯示兩人站在一處中式古建築前，充滿笑意；另一張照片兩人站在一輛小米汽車旁，對著鏡頭比出大拇指。
黃仁勳和雷軍早有交集。2013 年 9 月 5 日，黃仁勳受邀參加小米手機 3 發布會，並登台親自介紹輝達的晶片產品。為拉近與米粉距離，黃仁勳高喊「我也是米粉」，全場笑聲不斷。
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