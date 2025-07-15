應中國貿促會邀請 黃仁勳將出席第三屆鏈博會

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-15 08:20

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據《央視》報導，中國貿促會周二（15 日）表示，應中國貿促會邀請，美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳將於 7 月 16 日出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，並參加相關活動。

輝達執行長黃仁勳。（圖：Shutterstock）

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會將於 7 月 16 日至 20 日在北京舉辦。中國貿促會副會長于健龍 6 月 17 日在國務院新聞辦記者會上介紹，本屆鏈博會新面孔多，有 230 多家首次參展的中外新夥伴，輝達也將首次在鏈博會上亮相。

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知情人士透露，除了推銷輝達的新產品，屆時黃仁勳也會重申對中國市場的長期承諾。

其中一張照片顯示兩人站在一處中式古建築前，充滿笑意；另一張照片兩人站在一輛小米汽車旁，對著鏡頭比出大拇指。